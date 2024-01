Dado Dolabella sai em defesa de famosos e detona Davi: “Passam pano”

Reprodução

1 de 1 Davi, Dado Dolabella e Wanessa Camargo – Metrópoles – Foto: ReproduçãoDado Dolabella usou as redes sociais nesta segunda-feira (22/1) para criticar as atitudes de Davi no BBB24. Para o marido Wanessa Camargo, os telespectadores relevam as posturas do participante, o que não ocorre com os demais participantes. “Já passaram pano várias vezes para o Davi”, iniciou.

Em seguida, Dado elenca várias situações em que o público teria aliviado para o baiano. “Primeiro quando ele colocou carne no feijão que a Wanessa separou e deixou de molho (sendo avisado pela Leidy para não fazer por respeito a quem não comia), passaram pano para a homofobia (dizendo que na Bahia é gíria), para o beijinho no pescoço da Giovana (tendo mulher em casa), para a prepotência (já disse que nunca erra e não aceita críticas), agora vão passar para a mentira também? Dois pesos, duas medidas que fala, né?”, criticou.

O comentário de Dado ocorre após Davi entrar em confronto com os participantes do Camarote. O baiano causou revolta no grupo por ter dito a Lucas e MC Bin Laden que gostaria de ver alguém que realmente precisa do prêmio ganhar o BBB24. A fala ganhou uma dimensão maior e não foi bem recebida pelos participantes famosos do reality.

