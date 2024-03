Dado Dolabella se manifesta sobre a permanência de Davi e Bin no BBB24

Depois de Wanessa Camargo apagar o vídeo que pedia desculpas a Davi por racismo estrutural, após a confusão generalizada com MC Bin Laden, foi a vez de Dado Dolabella se pronunciar sobre a permanência dos brothers na casa. A briga aconteceu na madrugada desta terça-feira (26/3), no final do Sincerão.

No X, antigo Twitter, o cantor criticou a decisão de não expulsar os participantes. “BBB é uma fraude”, escreveu. A ex-namorada no rapaz foi desclassificada do reality da TV Globo ao dar um tapa, sem querer, em Davi.

Além de se manifestar, Dolabella ainda curtiu algumas publicações que pediam a expulsão de Davi e Bin. “Gente, não vão expulsar. Se fosse o Bin e o Matteus, talvez. Mas o alecrim dourado não vai dar em nada. Amanhã Tadeu vai entrar falando: ‘ai ai ai meninos não podem’. E acabou”, comentou o usuário do microblog, ganhando like de Dado.

Na noite do conflito, Wanessa já tinha se posicionado sobre o episódio: “Nunca duvide do seu coração e de quem você é! Não importa o que digam, apenas você e Deus sabem a verdade sobre você! Por pensar muitas vezes na dor do outro esquecemos de nos acolher e somos levados a acreditar naquilo que não somos!”.