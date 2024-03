Saiba como Pitel reagiu a ausência da esposa de Buda no vídeo do Anjo

E veio o momento que os fãs do BBB24 mais esperavam: o vídeo do Anjo. Lucas Buda, que vai poder imunizar alguém esta semana, recebeu o presente da dinâmica, mas questionou a ausência da esposa, ou melhor, ex, Camila Moura. A moça não mandou mensagem porque o professor de educação física flertou com Pitel e revelou que estava se sentindo confuso com os sentimentos pela moça.

A assistente social, personagem principal desta história, riu de nervoso ao ver que a professora não apareceu no fim do registro. Nitidamente desconfortável, Pitel demostrou estar chocada com a falta da mulher de seu aliado. Porém, depois da “surpresa”, ela debochou da situação com Fernanda.

“Aí corta pra ela, solteira”, debochou a confeiteira. “Não, quando ele sair ela vai tá lá cantando pra ele”, falou a assistente social. “Solteira, será?”, questionou.

“Esqueça meu rosto e o meu telefone. Me desculpe, mas eu sou fiel”, continuou Pitel, enquanto Fernanda seguia: “A Camila deve tá cantando ‘solteiro no Rio de Janeiro, parado em qualquer praia, sou solto em qualquer lugar’”. Raquele frisou: “Mas no Quarto do Líder veio foto dela”. “Mas não veio vídeo”, apontou a niteroiense.

Logo após Buda ser consagrado Anjo, a ex-esposa se manifestou para dizer se ia ou não enviar um vídeo para ele. “Eu tô aqui, na ansiedade para ver a cara dele quando eu não aparecer”, reforçou num comentário de um perfil que publicou a vitória do capoeirista.

Mais cedo, ela garantiu que estava esperando o “tombo” de Buda, uma vez que “tinha plena consciência que fez merda”. A treta começou depois de Lucas Buda flertar com Pitel e contar que estava se sentindo balançado com a moça. Em seguida, Camila Moura apareceu na web excluindo as fotos do casal e de malas prontas, afirmando que já se sentia separada do ex-cônjuge.

A reação da casa e da Pitel a ausência da Camila no vídeo pic.twitter.com/gjseVO31UM

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 10, 2024