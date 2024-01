Dallagnol é pré-candidato do Novo à Prefeitura de Curitiba (PR)

O partido Novo definiu o ex-deputado Deltan Dallagnol como o nome da sigla a disputar a Prefeitura de Curitiba (PR) nas eleições deste ano. A seleção do pré-candidato consta em notificação enviada a institutos de pesquisa nesta sexta-feira (19/1).

“[O] Partido Novo, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, dar-lhe ciência inequívoca de que o filiado Deltan Dallagnol é pré-candidato para disputar o cargo de Prefeito de Curitiba na eleição de 2024, notificando-lhe, por consequência, para que o nome dele seja incluído nas pesquisas de opinião que forem realizadas para conhecimento público, relativas à supramencionada disputa eleitoral”, aponta trecho de documento enviado ao Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas.

Embora tenha sido eleito deputado federal em 2022, o ex-procurador da Operação Lava Jato teve o mandato cassado pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por unanimidade. A decisão, porém, não definiu se Dallagnol está inelegível.

O TSE cassou a validade do registro de candidatura de Dallagnol. De acordo com os ministros da Corte, Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador do Ministério Público para escapar de julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o que poderia impedi-lo de concorrer às eleições de 2022.

Os ministros do TSE entenderam que ele cometeu irregularidade ao pedir exoneração do cargo de procurador da República enquanto ainda respondia a processos disciplinares internos.