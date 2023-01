Daniel Alves mente que nem sente

O ano de 2023 não poderia ter começado pior para o jogador brasileiro Daniel Alves, preso na Espanha nesta sexta-feira (20/1), acusado de agressão sexual contra uma jovem em uma boate local. Ele deve permanecer preso até o julgamento, que ainda não tem data para ocorrer.

Nas redes sociais, Daniel recebeu o apoio da mulher, Joana Sanz, com quem é casado há cinco anos. Mas o Pumas, clube mexicano com o qual tinha contrato, anunciou o rompimento do compromisso.

Para resumir a situação de Daniel Alves, anotamos três mentiras contadas pelo jogador brasileiro nas últimas semanas:

1)- “Eu não sei quem é essa senhora. Não sei seu nome, não a conheço, nunca a vi na minha vida. Nunca invadi o espaço de alguém sem autorização”, quando surgiu a denúncia.

2)- ” Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, curtindo, mas a relação foi consensual”, quando surgiram provas irrefutáveis.

3)- “O momento é de se guiar pelo lema Ordem e Progresso”, quando perguntaram, dois meses atrás, o que ele queria para o futuro do nosso país.

Em tempo: se for condenado por agressão sexual, Daniel pode pegar até 12 anos de prisão, de acordo com uma mudança na lei espanhola que prevê uma punição maior para esse tipo de crime.

