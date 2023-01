Danilo Gentili faz piada sobre religião com Janja: ‘Girando pomba gira’

O apresentador Danilo Gentili usou o Twitter para fez uma piada com a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Na rede social, ele ironizou ao questionar se é permitido “zoar” a orientação religiosa de Janja, ou se “podia” apenas “zoar” a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que é evangélica.

“Pode zuar (sic) a Janja girando pomba gira no terreiro ou só pode zuar a Michelle rezando no culto de crente? Eu tô perguntando antes porque eu cansei de errar. Não queria errar. Me ajudem a ser do bem! Pode ou não jornalistas?”, publicou Gentili.

Até o momento, Janja não declara ser adepta de alguma religião em específico. A primeira-dama casou na Igreja Católica com Lula. Em suas redes sociais, Janja compartilhou uma foto junto a orixás da Umbanda e do Candomblé. “Saudades de vestir branco e girar, girar, girar…”, escreveu ela na ocasião.

A publicação foi usada de forma preconceituosa durante a campanha eleitoral, em 2022, por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para associar o petista e sua esposa de forma pejorativa às religiões africanas.

Reportagem originalmente publicada em O Povo