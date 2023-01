Datena expõe tentativa de assassinato de apresentador da Band

“Eles ainda estão sendo procurados com apoio da equipe anti-sequestros e do DOPE”, anunciou Datena 23/01/2023 18:56, atualizado 23/01/2023 18:56

Band/Reprodução

Nesta segunda-feira (23/1), Datena abriu o Brasil Urgente com uma notícia de sequestro no litoral de São Paulo. No local, estava a repórter Clara Neri, que deu informações sobre o caso ao apresentador.

“Um sequestro que está em andamento. Um casal que voltava do Guarujá, na Rodovia Domênico Rangoni, na região de Cubatão. Eles ainda estão sendo procurados com apoio da equipe anti-sequestros e do DOPE”, anunciou a jornalista.

