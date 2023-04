BBB23: Na reta final, pai de Bruna expõe equipe de Larissa: “Absurdo”

Após a formação do último Paredão do BBB 23, o público se surpreendeu ao ver que as equipes das amigas Bruna Griphao e Larissa Santos haviam se virado uma contra outra no pedido de votos. Os adms da atriz se posicionaram com um “Fora Larissa” e os da professora de Educação Física com “Fora Bruna”. As duas disputam a berlinda com Aline Wirley.

Tal situação não deixou em choque apenas os internautas. Kakau Barra, pai de Bruna Griphao, revelou que também ficou revoltado com a atitude da equipe de Larissa e contou que tentou alinhar uma torcida com os adms da morena, mas que não foi correspondido.

“Ontem eu liguei pra ela de tarde. Eu esperava um posicionamento dela, mas eu já vinha entendendo que tinha uma coisa errada por trás desse sumiço, dessa omissão. Eu perguntei pra ela qual seria o posicionamento dela, na mesma hora ela não soube me falar. Parou e falou que iria ver a configuração do Paredão. Naquele momento eu tinha a certeza de qual era o esquema que estava acontecendo. A minha filha é muito parecida comigo e eu sou muito parecido com ela, a gente pega na mão até o final”, disse Kakau em um Space no Twitter.

O pai de Bruna deixou claro, ainda, que era contra a repescagem e a volta de Larissa para o jogo. Mesmo assim, ele decidiu apoiar a sister. “A minha posição ali era a seguinte: ‘Está junto com a gente, a gente vai junto com você’. Mesmo contra toda essa história, a Larissa não tem culpa. Eu vou falar contra essa história da repescagem porque eu achei um absurdo isso”, revelou.

Ele continuou: “Você saiu de lá, máxima do jogo é você ficar confinado, né? Desde o momento que você desconfina você cata aqui fora uma pá de informação. Você vai lá, faz o jogo que você quiser e com certeza você tem muito mais chances de atingir o objetivo. E é isso que está acontecendo, entendeu? Quem sabe jogar melhor, está fazendo isso. Então eu esperava um outro posicionamento também do pessoal da Amanda, inclusive da Aline. Não veio, não tenho problema nenhum, isso é o jogo”, completou ele.

Por fim, Kakau Barra reforçou: “A posição da gente é a seguinte, a gente não concorda com a dinâmica do jogo que foi imposta. Muito por conta da omissão da adm da Larissa, entendeu? A gente entendeu isso, ela deixou bem claro que iria puxar fora Bruna”, encerrou.

Sem saber de nada, Bruna Griphao e Larissa Santos estão pedindo que suas torcidas se unam para eliminar Aline Wirley. No entanto, na verdade, todos estão contra Bruna. Além dos adms da profissional de Educação se posicionarem contra a atriz, a equipe de Aline e de Amanda também puxaram o “Fora Bruna”.

A última eliminação do BBB 23 acontecerá no domingo (23/4). No mesmo dia, será aberta a votação para decidir quem vai ser a campeã da edição. A grande final acontece na terça-feira (25/4). Amanda Meirelles já está na final, após ganhar a última prova da temporada.

