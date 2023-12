Datena vai ser filiar ao PSB em evento com Alckmin na 3ª feira

Apresentador de TV é cotado para ser vice de Tabata Amaral na disputa pela Prefeitura de São Paulo

Possível chapa entre Tabata Amaral e Datena (foto) tem o apoio do ministro do Empreendedorismo, Márcio França Sérgio Lima/Poder360 07.out.2022

PODER360 18.dez.2023 (segunda-feira) – 21h26



O jornalista e apresentador José Luiz Datena vai se filiar ao PSB (Partido Socialista Brasileiro) na 3ª feira (19.dez.2023), na sede nacional do partido, em Brasília. Em novembro, ele pediu sua desfiliação do PDT após 8 meses na sigla.

Datena é cotado para ser vice-prefeito da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), pré-candidata do partido à Prefeitura de São Paulo. A congressista vê no apresentador uma possibilidade de chegar ao eleitor de menor renda e que se preocupa com a segurança pública, por exemplo.

O apresentador tem histórico de desistências de candidaturas. Na última, em 2022, declinou de sua pré-candidatura ao Senado por São Paulo. Ele já foi filiado a 10 partidos antes do PSB: PT (de 1992 a 2015), PP, PRP, DEM, MDB, PSL, PSD, União Brasil, PSC e PDT.

O ato de filiação contará com a presença de Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio.

Na disputa pela capital paulista em 2024, Alckmin e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estarão em lados opostos. Desde agosto, o PT formalizou apoio à candidatura de Guilherme Boulos (Psol-SP), que deve contar com uma indicação petista para vice.

Márcio França (PSB-SP), do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, também comparecerá ao evento do partido. O ministro, que já manifestou apoio à possível chapa de Datena e Tabata em outra ocasião, publicou em seu perfil no X (ex-Twitter) nesta 2ª (18.dez) uma imagem com a hashtag “#TabaTena”, em alusão à dupla.

Amanhã, depois das 12h, esses olhos, vão focar em você , SP!

Põe na tela Garrafa !

Pra quem disse que Lula&Alckmin ia ser loucura ….#Tabatena pic.twitter.com/k891FILRS5

— Márcio França (@marciofrancasp) December 18, 2023

Participam ainda os governadores Renato Casagrande (ES), Carlos Brandão (MA) e João Azevedo (PB), além de deputados federais e senadores do partido.