Metrópoles entrevista Marivaldo Pereira, secretário de Acesso à Justiça

O Metrópoles entrevista, ao vivo, o secretário de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira. A transmissão terá início às 12h45 desta segunda-feira (23/1) no canal do Youtube e nas redes sociais do portal.

Acompanhe a entrevista:

Pereira tem atuação política no Distrito Federal e é militante do PSol. Ele foi candidato a deputado distrital nas últimas eleições e também integrou a equipe de transição de governo, justamente na área da Justiça e Segurança Pública.

