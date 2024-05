Davi Brito revela que dorme no chão de hospital no Rio Grande do Sul

Davi Brito foi o campeão do BBB 24 e, mesmo ganhando muito dinheiro, viajou para o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes. O baiano abriu uma live no Instagram e revelou que está dormindo no chão de um hospital. Ele ainda detalhou o trabalho como voluntário.

“Estou em um hospital, onde me acolheram. Não tem onde ficar aqui, temos que abraçar a causa neste momento e é isso, já fiz minha cama no chão, simples e humilde”, disse o rapaz, que está cozinhando no local.

Por fim, ele explicou a sensação de poder ajudar as pessoas no local. “Eu estou me sentindo encantado de estar fazendo essa missão, de estar ajudando essas pessoas. Mesmo cansado, eu gosto de ajudar, de dar a mão, mas não está sendo uma missão fácil”, encerrou.

Davi faz live e mostra que vai dormir no chão do hospital mas está muito feliz em poder ajudar pic.twitter.com/QuAw2dN2Ee

Davi presta contas após alerta em anúncio de Pix para vítimas no RS Davi Brito divulgou a própria chave Pix para arrecadar doações e destinar às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O anúncio, no entanto, acabou acompanhado de um alerta feito pelo próprio X, antigo Twitter, devido a falta de confiabilidade. Após a situação, o campeão do BBB24 decidiu “prestar contas” com seus seguidores.

“Já estou a caminho de comprar água mineral e seguir sentido Canoas. Conseguimos ultrapassar a meta [arrecadou R$ 60 mil]. Independentemente das críticas, a humildade tem que prevalecer”, declarou ele após chegar à região.

No X, o alerta dizia: “Não há informações sobre o destino desse dinheiro. É um pix pessoal, sem explicação sobre prestação de contas ou qual é o objetivo da ação. Nenhum contexto foi dado para o público, portanto, não é possível saber se é seguro. O site abaixo ajuda a saber para quem doar”.

Após o aviso, os fãs de Davi saíram em defesa e chegaram a justificar que outros famosos também divulgaram suas próprias contas para a arrecadação. Entre eles, nomes como Whindersson Nunes, Nego Di e Felipe Neto.