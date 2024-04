Exclusivo: festa da final do BBB24 tem ausências e brothers abatidos

A festa de encerramento do BBB24, que aconteceu em uma boate da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, teve de tudo: de ausências a brothers abatidos por questões sentimentais. A coluna conseguiu, com exclusividade, alguns detalhes da comemoração, que ainda teve um ex-participante soltinho e “investindo” em muitas mulheres.

Um passarinho verde contou para esta colunista que vos escreve que Anny e Lucas Henrique, o Buda, estavam visivelmente tristes. E o motivo? O coração. Parece que o professor de educação física ainda não se recuperou da separação e a sister sentiu que seu ex, Matteus, está com outra.

O que rola nos bastidores é que “Alegrette” está mesmo apaixonado por Isabelle. Vale lembrar que Anny e Matteus tiveram um envolvimento dentro da casa mais vigiada do país, mas ela terminou o relacionamento pouco antes de sair do programa, alegando que estaria atrapalhando o jogo de ambos.

Algumas ausências também foram sentidas na festa de encerramento do reality show da TV Globo. Alguns camarotes, como Wanessa, Yasmin Brunet e Rodriguinho não teriam ficado para confraternizar com os ex-colegas de confinamento.

E quem curtiu muito o evento foi Nizam. Apontado como affair de Letícia Spiller, fontes da coluna revelaram que o rapaz estava bastante “soltinho” e “investindo” na mulherada que estava por lá, principalmente as loiras, magras e harmonizadas.

A vitória de Davi Como esperado, Davi Brito confirmou o seu favoritismo e foi eleito pelo público, com 60,52% dos votos, o novo campeão do BBB 24. Nascido e criado no bairro de Cajazeiras, em Salvador, o motorista de aplicativo superou 25 adversários – entre eles, Matteus e Isabelle, que ficaram com o segundo e terceiro lugares do pódio, respectivamente. Além do título, o baiano leva para casa o prêmio de R$ 3 milhões e dois carros.

Todos os participantes da edição estavam presentes, inclusive a desistente Vanessa Lopes e a expulsa Wanessa Camargo. Como de costume, os finalistas puderam assistir a todos os VTs com recordações da temporada. Um em específico causou climão, a cena do beijo de Matteus e Isabelle com Deniziane na plateia sem esboçar reação.

Ao lado da cunhã-poranga do boi Garantido, Davi entrou no reality show pela escolha do público. O que fez com que os dois estreitassem um laço de amizade instantaneamente. O embate do brother com Rodriguinho e Nizan fez com que o baiano passasse a ser excluído pelos demais confinados na casa.

Vítima de falas e atitudes consideradas racistas por parte de Wanessa, Yamins Brunet e Fernanda Bande, Davi foi isolado por todos (com exceção de Isabelle) até quase a metade do jogo. Os maus-tratos fizeram com que o baiano pensasse em desistir do sonho, mas foi impedido pela única amiga.

Um a um, os oponentes de Davi foram deixando a competição, e ele conseguiu unir forças ao grupo Fadas. Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus exterminaram todos os participantes do chamado grupo Gnomos.

Mas Davi não foi unanimidade no BBB. Algumas falas do participante repercutiram mal fora do reality, e o brother chegou a ser acusado de homofobia e machismo. Outra situação que o levou a perder apoiadores foi a exigência de expulsão de Wanessa, exibida na edição. Mas nenhuma das falas problemáticas foi capaz de abalar a vitória do baiano.