Vídeo: Dani Calabresa se pronuncia após críticas por “tietar” Sapato

Dani Calabresa usou as redes sociais, neste domingo (7/5), para se pronunciar sobre os stories gravados ao lado de Antônio Cara de Sapato. A atriz foi bastante criticada nas redes sociais ao “tietar” o lutador, que está sendo investigado por importunação sexual. Eles se encontraram no show de Luan Santana, que aconteceu neste sábado (6/5). Na ocasião, a humorista posou ao lado dele e de Amanda e afirmou que “shippou” muito os dois no BBB 23.

“Ontem eu fui no show do Luan Santana e, na empolgação de encontrar os participantes do BBB 23, eu fiz alguns stories com todos e um em especial vibrando o encontro com a Amanda e o Cara de Sapato. Eu entendo que eu tenha passada a impressão de estar relevando que ele está sendo investigado por importunação sexual, então hoje, eu tô aqui pra dizer que eu concordo com as iniciativas tomadas pela TV Globo com relação ao assunto e eu vou, inclusive apagar os stories”, começou dizendo.

Calabresa afirmou que vê uma evolução na postura de Sapato que, ao contrário de outros homens, não atacou a vítima. “Mas, eu consigo uma evolução ele ter reconhecido seu erro e reconhecido que a TV Globo agiu certo em tirá-lo do programa. Ao contrário de muitos assediados ele não atacou a vítima, não tentou descredibiliza-la e está comprometido a mudar”, pontuou.

Ela, então, encerrou: “Eu nunca vou invalidar a denuncia de outra mulher. E eu não vou fingir que não vi uma atitude abusiva. Eu confio que a Justiça vai dar a resposta pra sociedade”.

As críticas a Calabresa se deram, principalmente, porque ela acusa o ex-diretor Marcius Melhem, junto com outras mulheres, de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, na época que ambos trabalhavam no Zorra, da Rede Globo.

O ex-global chegou a ironizar a postagem de Calabresa ao tomar conhecido dos fatos. “Zero surpresa. A quem prestou sororidade achando que ela faria o mesmo, não sabe nada da figura. Ali – e em qualquer situação — o que vale é a ‘vantagem’. Quem não acordou ainda, acorde, que dá tempo”, disse ele no Twitter.

