Davi revela que enviou vídeo de cueca para se inscrever no BBB 24

Campeão do BBB 24, Davi Brito revelou como foi o seu vídeo de inscrição para o reality show da Globo. O baiano explicou que tinha acabado de chegar em casa e deixou um mistério na gravação. Ele ainda detalhou todos os processos da seletiva e como se sentiu ao longo das entrevistas.

“Você tem que ser criativo, chamar atenção dos caras. Cheguei em casa, estava cansadão das corridas do aplicativo, e vi que estavam abertas as inscrições para o Nordeste”, descreveu o rapaz.

Davi Brito RED

Reprodução

Bárbara Contreras e Davi Brito

Influenciadora vista com Davi é detonada após postar indireta na web Instagram/Reprodução

Davi Brito, BBB24

Davi Brito Instagram/Reprodução

Davi, do BBB24, embarca no aeroporto, no Rio

Davi, do BBB24, embarca no aeroporto, no Rio Francisco Silva/AgNews

Na sequência, ele relembrou que não se preparou para a gravação. “Eu estava de cueca, sem camisa, abri a câmera. Peguei a câmera, liguei a televisão, coloquei a música do BBB e, quando chegou no final, virei a câmera para mim”, completou.

Davi Brito relatou que deixou um suspense ao final da gravação. “Então eu disse: ‘Não vou contar muito, não. Se quer me conhecer, manda outro link aí para mim’. O pessoal deve ter pensado ‘quem é esse aí?’”, explicitou.

O futuro médico relatou que ficou preocupado com a sua performance. “Eles não dão nenhum sinal de que você vai entrar no Big Brother. O dia de ir embora é do nada, eles ligam e falam para arrumar a mala. Eu estava sempre sendo aprovado, progredindo bem… Foram lá em casa para conversar e foi uma agonia”, disse.

Por fim, Davi contou que sempre buscou oportunidades de subir na vida e que entrou no BBB 24 sem expectativas.