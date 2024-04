Davi separa e contrata defesa para dividir prêmio com Mani, diz Bacci

Davi Brito e Mani Reggo não estão mais juntos. A afirmação é do jornalista Luiz Bacci, que o término aconteceu durante o encontro do casal em um hotel no Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira (18/4). Segundo o comunicador, o campeão do BBB 24 já teria contratado uma equipe de advogados para tratar da divisão do prêmio com a, agora, influenciadora.

Fontes próximas ao casal teriam contado a Luiz Bacci que a conversa de Mani e Davi teria sido tensa, onde a ex-mulher do BBB tentou explicar a ele a sua versão sobre as desavenças com a Elisângela e Raquel Brito, mãe e irmã do ex-motorista de aplicativo, respectivamente.

A pressa para organizar toda a documentação do fim da união estável entre os dois, se daria para que os próximos contratos comerciais que Davi deve assinar em breve, com a Globo e outras empresas de publicidade, não sejam contabilizados em uma possível divisão de bens.

Davi e a esposa, Mani Rêgo

Esposa de Davi, Mani Rêgo revela pedido especial, caso ele ganhe o BBB Reprodução

Davi Brito e Mani Reggo

Davi revela como fica o relacionamento com Mani após o BBB24 Instagram/Reprodução

Davi Brito e Mani Reggo

Após cobranças, Davi detalha reencontro com a namorada Instagram/Reprodução

Davi e a esposa, Mani Rêgo

Esposa de Davi, Mani Rêgo revela pedido especial, caso ele ganhe o BBB Instagram/Reprodução

Davi-Mani-Reggo-BBB

Esposa de Davi reage após aproximação do brother com Isabelle Reprodução/Instagram

Davi Brito, Elisângela e Mani Reggo

Davi, a mãe dele, Elisângela, e a esposa, Mani Reggo Reprodução/ Instagram

davi e mani reggo_resized_compressed

Davi e a esposa, Mani Reprodução/BBB

Versão oficial de Davi Mais cedo, Davi comentou os burburinhos sobre a sua relação com Mani Rego. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o baiano confirmou ter reencontrado com a “namorada” no hotel.”Fala meus calabresos. E aí galera, beleza? Estou passando aqui pelos Estúdios Globo, fazendo o documentário que vai ser lançado no dia 30″, começou o ex-BBB.

Mesmo em meio a diversas fofocas sobre um possível afastamento do casal, ele garantiu que os dois tiveram o esperado reencontro. “Também quero passar aqui para falar, gente, dessa situação que está repercutindo nas redes sociais sobre eu e a minha namorada, Mani. Já vi minha namorada, conversei com ela de noite, estávamos juntos no quartinho.”

Davi aproveitou ainda para detalhar o reencontro: “Estou muito apertado, mas nunca vou deixar de ter pelo menos um tempinho para ela. Tive o meu tempo com ela já, já dei um beijo, abracei e conversei com ela. Está tudo certo”.