MC Binn toma atitude drástica depois de ser vítima de gordofobia

Nesta quinta-feira (25/4), MC Binn tomou uma atitude drástica, depois de ser vítima de gordofobia. O funkeiro excluiu as redes sociais após ter sua forma física criticada. “Não precisam vim fazer bullying”, disse na última terça-feira (24/4).

“Não precisam vim fazer bullying com meu corpo ou beleza, pra defender alguém que vocês gostam. Não precisam me ofender e me atacar à toa”, completou.

Binn prosseguiu alegando que não implicou com ninguém para ser atacado: “Estou quieto, na minha, fazendo música e cuidando da minha família, só isso. Cada vez mais vou ficar off, sem maldade”.

Foi a partir de um post no X, que o artista passou a ser ofendido. Na publicação, ele escreveu que estava buscando melhorar seu shape. “Tô emagrecendo. Dieta e treino tá rendendo”, brincou.

Antes de entrar no BBB24, MC Binn já havia perdido 50kg. O rapaz, que sempre pesou mais de 100kg, mas decidiu mudar sua relação com o corpo e compartilhou a nova fase com os seguidores.

A nova escolha de vida começou em 2018, quando eliminou 35 kg apenas com dieta, acompanhamento nutricional, psicológico e de um personal trainer. No ano seguinte, deu adeus a mais 15kg, ostentando 98kg. Na pandemia voltou a engordar, em torno de 22kg, mas perdeu 14kg e segue no foco.

“Eu já sofri muito bullying pesado, né? Humilhação. Quando era só brincadeira, zoeira, tirava de letra. Mas é difícil. Emagrecer foi um processo de saúde, de cabeça, de tudo”, comentou na ocasião.