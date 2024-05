Cinema e streamings: confira as estreias de 9/5 a 15/5

As estreias do cinema e streamings prometem um entretenimento daquele para os amantes de um bom filme. Nas telonas, o destaque fica por conta de O Planeta dos Macacos: O Reinado, novo filme da franquia, que é dirigido por Wes Ball, famoso por Maze Runner.

O longa realiza um salto no tempo após a conclusão da guerra pelo Planeta dos Macacos. Muitas sociedades de macacos cresceram desde quando César levou seu povo a um oásis, enquanto os humanos foram reduzidos a sobreviver e se esconder nas sombras. Apesar de ser responsável pela segurança da nova geração de primatas evoluídos, muitos não conhecem os feitos de César.

E é neste novo cenário que um líder macaco começa a escravizar outros grupos para encontrar tecnologia humana, enquanto um jovem primata, que viu seu clã ser capturado, embarca em uma viagem para encontrar a liberdade, sendo uma jovem humana a chave para todos. Confira o trailer:

Veja outras opções no cinema e streamings: Cinema Bandida: A Número 1 Estrelado pela ex-BBB Maria. Com apenas 9 anos, Rebeca foi vendida pela avó para o bicheiro que comandava a favela da Rocinha, na zona sul carioca, e já se viu imersa em um mundo de corrupção e violência. Anos mais tarde, ao se apaixonar pelo chefe do crime e vê-lo sendo assassinado por uma facção rival, Rebeca assume a quadrilha e toma o posto de número um do tráfico de drogas da comunidade.

Vermelho Monet Estrelado por Maria Fernanda Cândido. Um pintor busca resolver a sua vida depois da prisão, mas tem como empecilho uma atriz e uma negociante de artes.

Breathe Em um futuro próximo, onde o fornecimento de oxigênio é escasso, Maya e sua filha lutam para sobreviver em uma Terra inabitável.

Foram os Sussurros Que Me Mataram Ingrid Savoy completamente isolada em um hotel, tendo que lidar com a sua própria mente.

Diálogos sobre Ruth Souza Um documentário sobre Ruth de Souza, atriz negra que inaugurou o palco, televisão e cinema para outras atrizes negras.

Streaming Netflix A Mãe da Noiva Emma, filha de Lana, volta do exterior com uma bomba: vai se casar. Só que na Tailândia e daqui a um mês. Como se não bastasse isso, Lana acaba descobrindo que o homem que conquistou o coração de sua filha é ninguém menos que o filho do homem que partiu seu coração um tempo atrás.

O Guardião das Borboletas As florestas de Michoacán abrigam milhões de borboletas-monarca. O ativista Homero Gómez defendeu a espécie com unhas e dentes – e desapareceu.

A Vida dos Leopardos Uma incrível história de “amadurecimento” de um par de filhotes de leopardo nascidos em uma das paisagens mais dramáticas da Terra.