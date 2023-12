De olho em 2024, Boulos ganha apoio de ex-prefeito de Nova York, e Nunes anuncia tarifa zero nos ônibus aos domingos

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), se encontrou, nesta segunda-feira, 11, com o ex-prefeito de Nova York, Bill de Blasio, para tratar de políticas públicas de inovação e contra a desigualdade para a capital paulista. Em setembro deste ano, Boulos já havia se reunido com o político estadunidense para discutir gestão urbana. Neste segundo encontro, de Blasio, que é do campo progressista dos Estados Unidos, declarou apoio à pré-candidatura do deputado do PSOL à Prefeitura. “Se você consegue falar com quatro ou cinco pessoas até o fim do mês, essas quatro ou cinco pessoas também conversam com outras pessoas. É assim que se ganha uma eleição. Eu peço para que vocês levem esse espírito, para garantir que Guilherme Boulos será o prefeito desta cidade”, declarou o ex-prefeito nova-iorquino. Em seu discurso, Boulos afirmou que deve implementar políticas públicas semelhantes às de Nova York para ajudar São Paulo.

Entre os projetos citados, o deputado destacou a utilização de galpões abandonados para ajudar a população mais vulnerável economicamente. “Nós temos uma grande oportunidade, o Bill trouxe todas essas experiências incríveis que foram feitas em Nova York e nós estamos buscando conhecer outras tantas experiências internacionais. Nós precisamos construir isso como um movimento da nossa cidade, um movimento de mudança. Não simplesmente mais uma campanha eleitoral, nós temos que construir isso como um movimento”, declarou Boulos.

Também de olho em 2024, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que mira a reeleição, anunciou que a tarifa zero nos ônibus da capital paulista aos domingos vai passar a funcionar já no próximo final de semana. A estimativa é de que a iniciativa custe mais de R$ 280 milhões por ano para a gestão municipal. A gratuidade vai valer para todos os passageiros nos quase 5.ooo ônibus da cidade e também será aplicada durante o Natal, Ano Novo e no aniversário de São Paulo, no dia 25 de janeiro. Questionado sobre o prazo de validade da medida, Nunes não cravou uma data e apontou que a intenção é manter a gratuidade na capital. De acordo com a Prefeitura, o passageiro ainda terá que utilizar o Bilhete Único para ter a passagem liberada. Ainda assim, em casos excepcionais, o cobrador e o motorista também poderão autorizar a entrada no coletivo.

O prefeito também destacou que a proposta de tarifa zero aos domingos foi parabenizada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que era contrário à medida anteriormente: “A gente apresentou para ele estudos e, como as 1.175 linhas conectam todo canto da cidade, com todos os parques, equipamentos esportivos e culturais, a [Avenida] Paulista e a Liberdade, que são abertos no domingo, só os ônibus jã são suficientes para que as pessoas tenham todo esse acesso. Não sendo necessários o Metrô e a CPTM”.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto