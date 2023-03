De peruca loira, Ivete parabeniza Xuxa pelo aniversário

Ivete Sangalo divertiu os fãs ao aparecer com uma peruca loira nas redes sociais. O motivo é uma homenagem que a cantora baiana fez para a amiga Xuxa, que comemora 60 anos nesta segunda-feira (27).

A cantora fez o penteado clássico da Rainha dos Baixinhos gravar o vídeo. “Hoje, dia 27 de março, esse dia tao especial, quis homenagear essa amiga linda, pensando nela durante o dia inteiro. Botei minha boa peruca de ‘Xuxu Xaxá’ e passei o dia emanando coisas lindas para ela que é uma amiga muito maravilhosa, presente, cheia de amor, uma mulher talentosa, por quem eu tenho um amor muito grande”, disse no vídeo..

O produtor e amigo Dito Espinheira, além de Radamés Venâncio também participaram da homenagem. “Fui ate o estúdio, toda ‘xuxuca xaxaca’ pra fazer uma surpresa pra ela. O legal é que todo mundo que estava no estúdio, também loucos por ela, quiseram participar dessa grande homenagem. Lá estavam comigo o Dito ‘xuxuco xaxaco’ e nosso amado Radamés ‘xuxuco xaxaco’, que gravou com a gente”, contou na narração do vídeo.

Para finalizar, Ivete se declarou: “Minha amiga, desejo a voce todo o amor do mundo. Te amo, Xuxu!”.

