De seios à mostra, Adriana Calcanhotto faz tributo a Gal Costa em show na Concha Acústica

A cantora Adriana Calcanhoto homenageou Gal Costa em uma apresentação realizada neste domingo (14), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. O show Coisas Sagradas Permanecem tem direção da própria intérprete, ao lado de Marcus Preto, diretor artístico à frente dos discos e shows de Gal entre 2013 e 2022.

Assim como fez em outros shows da turnê, Adriana voltou a mostrar os seios em alusão a uma performance de Gal Costa, quando ela cantou “Brasil”, em 1994. O momento aconteceu na última canção da apresentação: Dê um Rolê, de Moraes Moreira e Galvão.

Adriana começou o show com a canção Recanto Escuro, somente com voz e guitarra. Depois emendou com Baby. Ambas as músicas foram escritas por Caetano Veloso. O repertório contou ainda com Meu Nome É Gal, Quando Você Olha pra Ela, Só Louco, Vapor Barato e Um Dia de Domingo.

Com cenário assinado pelo poeta e artista plástico Omar Salomão, a turnê tem produção de Kati Almeida Braga, empresária associada à gravadora Biscoito Fino. A banda estava composta por músicos que tocaram com Gal em seus trabalhos mais recentes: Limma (teclados), Fábio Sá (baixo) e Vitor Cabral (bateria e percussões), que integraram o trio que acompanhou a cantora baiana em sua última turnê As Várias Pontas de uma Estrela.

