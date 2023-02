De virada, Real Brasília bate Avaí/Kindermann e avança às semis da Supercopa

O Real Brasília estreou com o pé direto em seu primeiro compromisso oficial da temporada ao bater, de virada, por 2×1, o Avaí/Kindermann, na noite deste sábado (4/2), no estádio Serejão, em Taguatinga (DF). Com o resultado, a equipe do Distrito Federal avança à semifinal da Supercopa Feminina.

O próximo adversário do time brasiliense sairá do confronto entre Flamengo e Ceará, que acontece neste domingo (5/2), às 10h30, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

Partida foi realizada no estádio Serejão, em Taguatinga (DF)

Time comemorou vitória Júlio César Silva/Real Brasília

Real Brasília venceu partida Júlio César Silva/Real Brasília

O jogoA primeira oportunidade da partida veio logo aos dois minutos: a favor das donas da casa. Marcela Guedes recebeu no meio, se livrou da marcação e tocou para a atacante Nenê finalizar por cima do travessão, de raspão.

Aos cinco, o Avaí respondeu de dentro da área, obrigando a goleira Dida a evitar o gol inaugural.

Com 14 minutos do primeiro tempo, o Real Brasília voltou a criar perigo. Mais uma vez, com a bola passando pelos pés de Nenê, que, dentro da área, tocou para o chute de Dani Silva acertar a rede. Porém, pelo lado de fora.

Na marca dos 16’, o Avaí abriu o placar. Raquel cruzou para Rafinha, de primeira, bater e abrir o marcador.

O jogo seguiu com o Avaí no controle, mesmo sem a posse. Já o Real, tentava circular a bola, mas com dificuldades em infiltrar pelo centro e vencer os duelos pelas laterais.

Segundo tempoApós sofrer o gol, o Real Brasília voltou com mais intensidade para a etapa complementar e, logo aos sete minutos, foi premiado. Em jogada pelo lado esquerdo do campo, Carol Gomes conduziu a bola e, ao tentar o cruzamento, conseguiu o gol — 1×1.

A parte física do Avaí pesou no segundo tempo, principalmente após a expulsão de Rafinha — autora do gol. Com substituições e mudanças de táticas, o Real ditou o ritmo do jogo.

Nos 39’, após pênalti sofrido por Raíza, Karla Alves foi para a marca da cal e selou o resultado da partida. A goleira Renata até chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar a virada.