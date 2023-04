De volta ao Brasil, Lula irá sancionar reajuste de servidores

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) marcou para esta sexta-feira, 28, a assinatura de sanção do reajuste de 9% dos servidores públicos federais. O aumento, proposto pelo governo, foi aprovado no Congresso Nacional nesta quarta-feira, 26. Além dos 9%, os servidores terão mais R$ 200 no vale-alimentação. Somados, os valores totalizam R$ 11,2 bilhões, que já estavam previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA). Também nesta sexta-feira, Lula irá participar da cerimônia de encerramento da 19ª edição do Acampamento Terra Livre, evento de mobilização indígena. O compromisso está marcado para o período da manhã, onde o presidente deve anunciar a homologação de terras indígenas. Em seguida, o petista, que desembarcou no Brasil nesta quinta-feira, 27, após visitas a Portugal e Espanha, viaja para São Paulo, onde deve passar o final de semana. Segundo sua assessoria, ainda não há previsão de evento público previsto para a segunda-feira, 1º de maio, quando se comemora o Dia do Trabalhador, apesar de centrais sindicais terem anunciado que ele participará de evento no Vale do Anhangabaú, região central da cidade de São Paulo.

