De volta ao Planalto após pneumonia, Lula se reúne com ministros; siga

Após uma semana despachando no Palácio da Alvorada enquanto se recuperava de uma pneumonia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou ao Palácio do Planalto nesta segunda-feira (3/4). A primeira agenda do presidente nesta semana foi uma reunião com 20 dos seus 37 ministros. participaram os titulares da equipe econômica e das área política e institucional.

Na ocasião, o petista prometeu um balanço sobre os 100 dias de governo para a próxima semana.

O presidente Lula foi diagnosticado com pneumonia na noite de 23 de março. Inicialmente, decidiu adiar por um dia a viagem oficial que faria à China, mas acabou tendo que suspender os planos quando o quadro se agravou. A visita ao país asiático agora está remarcada para o dia 13 de abril.

No Planalto, Lula se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e com os titulares das seguintes pastas:

Agricultura e Pecuária: Carlos Fávaro;Ciência, Tecnologia e Inovação: Luciana Santos;Meio Ambiente: Marina Silva;Casa Civil: Rui Costa;Fazenda: Fernando Haddad;Planejamento e Orçamento: Simone Tebet,Gestão e Inovação: Esther Dweck;Turismo: Daniela Carneiro;Desenvolvimento Agrário: Paulo Teixeira,Pesca: André de Paula;Justiça e Segurança Pública: Flávio Dino;Defesa: José Múcio;Relações Exteriores: Mauro Vieira;Secretaria-Geral: Márcio Macêdo;Relações Institucionais: Alexandre Padilha;Secretaria de Comunicação Social: Paulo Pimenta;AGU: Jorge Messias;Controladoria-Geral da União: Vinícius Carvalho;Gabinete de Segurança Institucional: general Gonçalves Dias.Às 16h desta segunda, a agenda de Lula prevê audiência com o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares.