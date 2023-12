Defesa Civil de São Paulo lança operação especial para evitar catástrofes climáticas no verão

Eventos climáticos extremos são esperados para o próximo verão brasileiro, que começa daqui a 10 dias, no dia 22 de dezembro. Por isso, a Defesa Civil do Estado de São Paulo lança nesta semana um plano para evitar catástrofes ocasionadas pela combinação de altas temperaturas, chuvas fortes e ventos fortes. Nesta semana está previsto o início de uma nova onda de calor que deve atingir diversos Estados do país, como São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia e Goiás até o dia 20 de dezembro. Com expectativa de temperaturas 5 ºC acima da média para o período, o risco de temporais é grande. Em entrevista à Jovem Pan News, o coronel Henguel Pereira, coordenador da Defesa Civil paulista, deu mais detalhes sobre os esforços do órgão para os próximos dias: “Vamos montar um gabinete de crise, que vai operar 24h monitorando tudo o que vai acontecer. Temos que enxergar melhor, usando tecnologia para fazer melhor as previsões e levar na ponta da linha para o cidadão uma informação fiel. Estamos trabalhando em prevenção”.

“Essas mudanças climáticas realmente vem causando grande preocupação no Estado de São Paulo. A gente vai enfrentar um período chuvoso e um verão diferentes do que a gente vem encontrando. Ondas de calor acima da média, com todo o globo terrestre quase 2 ºC acima da média. Essas ondas de calor excessivo, muitas vezes em contraste com frentes frias, acabam gerando eventos extremos”, explicou Henguel. Segundo o instituto de meteorologia MetSul, a primeira metade do mês de dezembro contará com a entrada de ar muito quente nos Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, fazendo com que a temperatura dispare a alcance valores muito altos, inclusive ao redor e acima dos 40ºC. O Climatempo ainda destaca que seis capitais ainda podem registrar recordes de calor para um mês de dezembro, sendo elas: São Paulo, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília. Apesar disso, ainda de acordo com o instituto, a nova onda de calor terá duração menor que as anteriores dos meses de setembro e novembro.

*Com informações do repórter David de Tarso