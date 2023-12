Defesa Civil de SP alerta para Natal com chuva, rajadas de vento e até queda de granizo

O Natal deve ser chuvoso e com tendência de calor em São Paulo. É o que apontam as previsões da Defesa Civil. De acordo com os meteorologistas, combinação do escoamento de umidade e o aumento das temperaturas contribuirá para a formação de áreas de instabilidade atmosférica, resultando em pancadas de chuva, principalmente na faixa leste e norte, incluindo a capital e região metropolitana de São Paulo. O órgão paulista alerta que, devido às altas temperaturas, a chuva virá acompanhada de fortes rajadas de vento, descargas elétricas e até mesmo a possibilidade de queda de granizo em algumas regiões. A chuva deverá ocorrer principalmente no fim da tarde, podendo causar transtornos como pontos de alagamento e enxurradas.

Para o domingo, 24, véspera de Natal, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo prevê que o dia deve começar com temperatura média de 20°C e céu com poucas nuvens, o que favorecerá a rápida elevação das temperaturas. A máxima atingirá 30°C nas horas mais quentes do dia, com umidade mínima em torno de 52%. Já as pancadas de chuva estão previstas para de forma isolada desde o início da tarde, com intensidade moderada a forte em alguns momentos, aumentando o potencial para a formação de alagamentos. Contudo, próximo à ceia de Natal, não há previsão de chuva significativa, apenas aumento da nebulosidade.

Para a segunda-feira, 25, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê oscilação de temperatura entre 20°C e 30°C no município de São Paulo, com possibilidade de pancadas de chuva. Na terça-feira, 26, um ciclone extratropical no Sul do país deverá afetar o Sudeste, com ventos em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Inmet também destaca que o verão será mais chuvoso e quente que a média no Sudeste, principalmente em Minas Gerais.