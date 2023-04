Defesa Civil envia kits de ajuda humanitária para municípios afetados pela chuva

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) já encaminhou, até este sábado (22), cinco caminhões carregados de suprimentos de ajuda humanitária, contendo sete mil litros de água mineral, mil colchões, mil cobertores e mais de 20 toneladas de alimentos, para os municípios de Santa Cruz Cabrália e Ilhéus, considerados os mais afetados pelas chuvas que atingem a região.

Dois caminhões foram enviados à sede de Santa Cruz Cabrália, e três direcionados para Ilhéus e também para atender as comunidades indígenas de Santa Cruz Cabrália. Ainda neste sábado (22), mais um caminhão deixou Salvador em direção aos municípios, levando mais colchões e lonas para serem utilizadas na cobertura de encostas.

As prefeituras municipais de Santa Cruz Cabrália e Ilhéus, responsáveis pelo levantamento técnico das informações, ainda permanecem em campo avaliando todos os danos e prejuízos causados pelas fortes chuvas das últimas 24 horas. O superintendente de Proteção e Defesa Civil da Bahia, Heber Santana, afirmou que “a prioridade é oferecer assistência às famílias afetadas e trabalhar para restabelecer a normalidade nos municípios”.

Resgates

De sexta (21) até este sábado, bombeiros do 6° GBM, em Porto Seguro, com apoio de bombeiros de outras unidades da Bahia, já resgataram mais de 160 pessoas em áreas de risco, seja em regiões alagadas ou com algum outro tipo de risco relacionado às chuvas que incidem na região de Santa Cruz Cabrália.

Vinte e cinco bombeiros militares da capital; do 4° GBM, em Itabuna; 16° GBM, em Santo Antônio de Jesus; e do 18° GBM, em Teixeira de Freitas, foram enviados para reforçar as tropas que atendem as regiões de Ilhéus e Santa Cruz Cabrália. O objetivo do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) é ampliar o atendimento das ocorrências, além de atuar preventivamente nos locais com problemas ocasionados pelas fortes chuvas.

Nas regiões dos dois municípios, além dos deslizamentos de terra, algumas áreas também estão alagadas por causa do alto índice pluviométrico. O deslocamento dos militares da capital, na sexta-feira (21), foi realizado com o apoio do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar da Bahia (PMBA). Os bombeiros de outras regiões seguiram por terra.

Rodovias afetadas pelas chuvas (última atualização: sábado – 22/04/2023) – A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informa o registro de cinco ocorrências em rodovias baianas, em decorrência das chuvas desde o 21 de abril de 2023. Deste total, um ponto está com tráfego em meia pista, e em outros quatro já foram totalmente liberados.

Trechos com tráfego em meia pista:

– Costa do Descobrimento

BA-283: Itabela – Guaratinga

1 – Houve um rompimento de bueiro na BA-283, entre Itabela e Guaratinga, durante as chuvas na madrugada da última sexta-feira (21/04). A empresa responsável pela manutenção da rodovia já sinalizou o local e está mobilizada aguardando a melhoria das condições climáticas para iniciar os serviços de reparo no ponto afetado. A passagem de veículos está em meia pista.

Trechos com tráfego liberado:

– Litoral Sul

BR-415: Ilhéus – Distrito de Banco da Vitória

2 – Houve quedas de árvores em três diferentes pontos da BR-415, entre Ilhéus e o distrito de Banco da Vitória, na madrugada da última sexta-feira (21/04) por conta das chuvas do Litoral Sul baiano. A empresa responsável pela manutenção da rodovia realizou a ação de retirada das árvores da pista. O tráfego de veículos no trecho está normal.

BA-262: Ilhéus – Uruçuca

3 – Uma queda de árvore foi registrada na última sexta-feira (21/04) na BA-262, entre Ilhéus e Uruçuca, por conta das chuvas na região. A ação de limpeza da pista já foi realizada e o tráfego de veículos liberado no local.

– Litoral Sul

BA-651: Coaraci – Itapitanga

4 – Por conta das fortes chuvas, a água do Rio Três Braços invadiu o desvio implantado para a obra de construção da ponte entre Coaraci e Itapitanga, na BA-651, causando a interrupção do tráfego de veículos no local na última sexta-feira (21/04). O volume de água do rio já diminuiu e o acesso à pista não foi atingido. O tráfego já está liberado.

– Médio Sudoeste da Bahia

BA-262: Firmino Alves – Santa Cruz da Vitória

5 – Houve deslizamento de terra em dois pontos da BA-262, entre Firmino Alves e Santa Cruz da Vitória, na última sexta-feira (21/04) devido às chuvas no Médio Sudoeste baiano. As ações de limpeza da pista na região de Santa Cruz da Vitória já foram realizadas pela empresa responsável pela manutenção da rodovia. A passagem de veículos está normal e o motorista deve ter atenção ao trafegar pela pista.