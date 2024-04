Defesa de Robinho entra com novo pedido de liberdade no STF

A defesa do ex-jogador Robinho entrou nesta terça-feira (02), com um novo pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo os advogados, ele deve aguardar em liberdade o julgamento de recurso protocolado para anular a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). “O regramento não autoriza a transferência da execução da pena, versando tão somente acerca da possibilidade do nacional ser julgado em seu país de origem, em homenagem ao princípio da extraterritorialidade da lei penal”, argumenta a defesa.

Robinho está preso desde o dia 21 de março para cumprir a pena de nove anos de prisão pelo estupro cometido na Itália, em 2013. No mês passado, antes do ex-jogador ser detido, o ministro do Supremo, Luiz Fux, negou o habeas corpus protocolado pela defesa. Preso na penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo. Robinho deixou o isolamento na segunda-feira (1) e passou a dividir cela com outro detento. Ele está em uma cela comum, que mede 2×4 metros, e terá contato com outros presos e, inclusive, terá banho de sol, oficinas e até mesmo jogar futebol.