Defesa de Sérgio Cabral pede suspeição de Bretas em processos

A defesa de Sérgio Cabral entrou com um pedido de suspeição contra o juiz federal Marcelo Bretas, ex-titular da Lava Jato no Rio de Janeiro, em todos os processos que envolvem o ex-governador na Justiça Federal. No documento, os advogados afirmam que o magistrado não possui imparcialidade suficiente e pedem que todas as condenações dele contra Cabral sejam anuladas. Recentemente, Bretas recebeu uma punição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e está afastado das suas funções, desde o fim de fevereiro, na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro porque responde a um processo disciplinar no CNJ. Ele é acusado de um suposto desvio de conduta na avaliação de processos. O pedido de suspeição cita a decisão do CNJ e foi protocolado pela defesa de Cabral na própria 7ª Vara Federal Criminal.

Leia também

Sergio Cabral abre conta no Instagram e compartilha rotina fora da prisão



Justiça libera Cabral de prisão domiciliar, mas ex-governador precisará usar tornozeleira



*Com informações do repórter Rodrigo Viga