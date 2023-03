Defesa pede salvo-conduto para Anderson Torres não depor em CPI dos Atos Antidemocráticos

A defesa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, pediu nesta quinta-feira, 2, que ele seja autorizado a não ter que depor à CPI dos Atos Antidemocráticos. O pedido foi enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que havia consultado os advogados sobre o interrogatório. Os defensores afirmam que o ex-ministro já prestou depoimento à Polícia Federal (PF) e que agora pretende exercer o direito ao silêncio. “Nesse cenário, já robustecido largamente por depoimentos de outros investigados e por prova técnica, resta-lhe invocar a orientação pretoriana desse excelso Pretório acerca da guarda do direito constitucional de silêncio de investigado e de não comparecimento, nessa condição, à sessão de CPI”, escrevem. A comissão parlamentar marcou o depoimento para a próxima quinta-feira, 9, e tenta conseguir autorização do STF para ouvir o ex-ministro presencialmente na Câmara do Distrito Federal. Torres está preso preventivamente na investigação sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro, mas os deputados distritais pediram que ele seja conduzido excepcionalmente para prestar esclarecimentos.

Leia também

Egito anuncia descoberta de túnel oculto na Grande Pirâmide de Gizé



Banco Central libera compra pelo WhatsApp com cartões Mastercard e Visa



*Com informações do Estadão Conteúdo