‘Deixamos eles chegarem demais’, lamenta Léo Gamalho após empate com Jacuipense

O início de partida do Vitória deu a impressão de que o Leão conquistaria um triunfo sobre o Jacuipense, mas o rubro-negro cedeu o empate ao time grená no segundo tempo, ficou no 1×1, perdeu a chance de entrar no G4 do Campeonato Baiano e não depende mais das próprias forças para conseguir uma vaga na semifinal do estadual.

Veja a tabela atualizada do Campeonato Baiano

Após a partida no Barradão, o atacante Léo Gamalho lamentou o resultado. Foi dele o passe para o gol de Diego Torres. Na análise de centroavante, a equipe fez um bom primeiro tempo, mas caiu muito na segunda etapa.

“Agora a gente tem que ver qual a situação. Estamos tristes, saímos vencendo, é uma retórica em casa, algumas vezes a gente saiu vencendo e tomou o empate. Não fizemos um bom segundo tempo, deixamos a equipe deles chegar demais. Agora no final precisávamos de um pouco de calma, acho que teve um pênalti que o juiz não deu. O professor [Léo Condé] chegou agora e sabe que tem muita coisa para acertar”, afirmou.

O Vitória tem 11 pontos e está na quinta colocação do Campeonato Baiano. O Itabuna, quarto colocado, tem 12, mas ainda joga contra o Bahia de Feira. Na última rodada, o rubro-negro recebe o Barcelona de Ilhéus, no Barradão. O Itabuna também jogará em casa, contra o já classificado Bahia.