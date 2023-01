Delegado que investigou caso Marielle vai comandar Polícia Federal no Rio de Janeiro

A Polícia Federal do Rio de Janeiro tem novo comando. O delegado Leandro Almada da Costa, 52, assume a superintendência após ter sido nomeado na última terça-feira, 10. Ele substitui Ivo Roberto Costa da Silva, que ocupou o cargo seis meses. Almada é formado em direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e atuou como militar do Exército por quatro anos, antes de se tornar delegado. Recentemente, ele esteve no comando da PF da Bahia. Ele é considerado “linha dura”, com histórico de combate a traficantes e milicianos. Almada também já investigou a atuação da Polícia Civil no caso Marielle Franco. A vereadora foi assassinada junto ao motorista Anderson Gomes em um emboscada em 2018. O inquérito concluiu que houve obstrução na investigação. Até hoje, muitas perguntas em relação ao caso continuam sem respostas. Segundo o apurado na época, o policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, conhecido como Ferreirinha, teria inventando histórias em depoimentos para atrapalhar a investigação. Ele teria atuado em nome de uma organização criminosa que pode ser a responsável pelas mortes. O PM chegou a apontar o miliciano conhecido como Orlando de Curicica como suposto mandante do crime, mas, até hoje, isso não ficou provado e não se sabe, de fato, quem mandou matar Marielle e Anderson. A troca Ivo por Almada faz parte das trocas de comando-geral da instituição. No mesmo dia, o delegado Andrei de Passos Rodrigues foi empossado como novo diretor-geral da corporação.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga