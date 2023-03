Deltan Dallagnol lamenta afastamento do juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato: ‘Dia de chorar’

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemor-PR) utilizou seu tempo no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 1, para lamentar o afastamento do juiz Marcelo Brettas. O magistrado permanecerá afastado do cargo até a conclusão das investigações do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aberto pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Brettas, que foi o responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, é suspeito de praticar irregularidades na condução de processos e responderá por três procedimentos. “Hoje é dia de chorar com todas as pessoas que tiveram entes querido morrendo de câncer no hospital Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, porque 5% da verba de saúde do Rio foi desviada. Hoje é dia de chorar pelas vítimas que morreram soterradas na região serrana do Rio de Janeiro, porque o dinheiro que deveria evitar essas catástrofes foi desviado na Secretaria de Infraestrutura. Um trabalho feito por pessoas criminosas. Foi contra eles que se ergueram Marcelo Bretas e a força-tarefa do Rio de Janeiro”, declarou o parlamentar após ressaltar que não há nada de consistente contra Bretas. “Não tem sítio, não tem triplex, não tem joias luxuosas, não tem contas no exterior, não tem dinheiro escondido na cueca, não tem diamantes, não tem barras de ouro”, completou o congressista em uma referência às investigações e processos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu durante a Lava Jato. De acordo com o deputado, Bretas se ergueu contra pessoas criminosas e praticou um trabalho abnegável a fim de servir a sociedade brasileira. “O que existe de consistente em relação ao juiz Marcelo Bretas é um trabalho feito com sangue, com suor e com lágrimas para recuperar mais de R$ 4 bilhões desviados da população que mais sofre no Brasil e para colocar na cadeia quem cometeu esses crimes”, finalizou.

