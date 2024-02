Dengue: vídeo mostra rotina de atendimentos no Hospital de Campanha

Reprodução

1 de 1 Dois homens apoiam mulher. Todos estão de costas – Foto: ReproduçãoCom sintomas de dengue, uma mulher precisou ser carregada para dentro do Hospital de Campanha (HCAMP) da Força Aérea Brasileira (FAB). O Metrópoles registrou o momento em que ela precisa ser colocada no colo de um dos homens que a acompanhava.

O caso ocorreu nesta terça-feira (6/2), dia em que o Hospital de Campanha registrou um movimento intenso de pacientes.

Veja o momento em que a mulher é levada para a unidade de saúde:

Jeane Maria de Souza levou a filha Ana Beatriz para ser atendida no Hospital de Campanha nesta terça. Segundo ela, o atendimento foi rápido. “Estamos só aguardando resultado de exame, mas graças a Deus fomos bem atendidos”.

A estrutura do HCamp foi levantada com o objetivo de auxiliar o Governo do Distrito Federal (GDF) no combate à dengue. Segundo a pasta, a iniciativa ajudará a ampliar o acesso ao atendimento médico aos pacientes com a doença.

O hospital tem 60 leitos para atender pacientes 24 horas por dia. Ao todo, 29 militares profissionais de saúde atuam na unidade, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de laboratório.

Com a estimativa de atender 600 pessoas por dia, a estrutura é modular, com sete células onde funcionam áreas para acolhimento, consultas e laboratório, entre outras.

Dengue no DF Até o último sábado (3/2), o Distrito Federal registrou 47.417 casos prováveis de dengue. Até o momento, a Secretaria de Saúde (SES-DF) confirmou 11 mortes.