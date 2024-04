Deniziane se manifesta após encontro com Matteus e Isabelle

Deniziane quebrou o silêncio e decidiu se manifestar sobre a relação de Matteus e Isabelle. A sister, que teve um affair com o rapaz logo nos primeiros dias do BBB24, contou como foi reencontrar o casal na final do programa, que aconteceu na noite dessa terça-feira (17/4).

“Nunca me pronunciei sobre o assunto exatamente para não promover essa rivalidade feminina que o público criou, que não partiu de mim. Nunca fiz nenhum comentário falando mal dela ou dele. Não me pronunciei até para não o prejudicar no jogo”, falou para a Quem.

Anny seguiu lembrando que havia terminado a relação com o sulista e que não existia motivos para ter implicância com a cunhã: “Não me pronunciei para não prejudicá-lo, porque eu terminei e a gente não tinha [mais nada], ele não me devia uma fidelidade. Tive esse cuidado com ela e com ele também”.

Matteus e Deniziane BBB24

Clima esquenta entre Matteus e Deniziane no BBB24: “Cama perigosa” Reprodução/Twitter

deniziane e matteus_resized_compressed

Deniziane e Matteus no edredom Reprodução/BBB

_1 a 1 deniziane_BBB24_2_resized_compressed

Deniziane Reprodução/BBB

_1 a 1 Deniziane_BBB24_resized_compressed

Deniziane Reprodução/BBB

Deniziane, a Anny, do BBB24

“Deveria ter continuado”, lamenta Anny sobre rompimento com Matteus Reprodução

A ex-BBB ainda frisou que falou com os dois, mas que o encontro não foi mostrado no programa.

Porém, nesta quarta-feira (17/4), durante participação no Prêmio Gshow BBB, no Globoplay, Deniziane mudou o discurso e lembrou que havia combinado de debater com Matteus sobre como ficaria o relacionamento deles fora da atração. “A gente ficou de conversar aqui fora. Matteus estava solteiro, eu escolhi esperar, ele escolheu ficar com outra pessoa e tá tudo bem”, falou.