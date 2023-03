BBB23: enquete mostra quem sai entre Alface, Domitila, Cézar e Larissa

Alface, Domitila, Cézar e Larissa estão no 9º Paredão do BBB23. O mais votado pelo público volta para casa e perde a chance de levar o prêmio do reality, o maior da história. Até o momento, o valor já supera a marca de 1, 9 milhão e seguirá aumentando a cada eliminação.

O resultado do Paredão será revelado apenas na terça-feira (14/3), mas algumas prévias já indicam o provável eliminado, entre elas a Enquete do Metrópoles, que traz um termômetro da opinião do público nas redes sociais.

Até a publicação dessa reportagem, Larissa era a favorita para sair, apontada por 80% dos usuários.

Vote no Twitter e acompanhe o resultado:

#BBB23: quem deve sair no Paredão?

— Metrópoles (@Metropoles) March 13, 2023

Black no BBB23

Cézar emocionadoTwitter/Reprodução

Ricardo Alface no BBB23 RED

Ricardo ganhou R$ 20 mil essa semana no BBB23Reprodução

Sarah Aline e Aline Wirley no BBB23

Sarah Aline e Aline Wirley no BBB23Reprodução

Prova do Líder BBB23 resistência

Prova do Líder de resistência no BBB23Reprodução

Key-Alves-Gustavo-BBB23

Key Alves teve sua primeira conversa com Gustavo após BBB23: “Te amo muito”Reprodução/Instagram

Key-Alves-Eliminada-BBB23

Key Alves revela que faturou prêmio BBB23 no OnlyfansReprodução/Instagram

Fred e Domitila Barros discutem no Quarto Branco do BBB23 – Metrópoles

Fred e Domitila Barros discutem no Quarto Branco do BBB23Globo/Reprodução

Fred-Desimpedidos-Jogo-Discórdia-BBB23

Após ser Líder no BBB23, Fred despertou o ranço do públicoReprodução

Fred – Ricardo – BBB23

Fred é o atual vilão do BBB23Reprodução

Key-Alves-BBB23-Mãe

Key Alves no BBB23Reprodução/Instagram

BBB23

Sarah Aline no BBB23Reprodução

Fred-Desimpedidos-Larissa-Bruna-BBB23

Alface virou persona non grata no Quarto DesertoReprodução

A professora de educação física também aparece com mais intenções de voto na enquete do UOL, com pouco mais de 64%.