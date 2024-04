Adélia Soares é madrinha de casamento da DJ Carol Favaro

Adélia Soares é conhecida por defender os famosos em seu processo e agora virou madrinha de casamento internacional. A advogada viajou para Las Vegas, nos Estados Unidos, onde participou da união da Carol Favaro com Thiara Almeida, que contou com outros convidados ilustres.

A cerimônia, realizada no Sunset Garden na última sexta-feira (12/4), foi marcada por uma atmosfera de amor e celebração. A festa, avaliada em R$ 800 mil, ainda contou com uma série de eventos preparatórios, incluindo um coquetel especial em Orlando, na terça-feira (9/4), seguido por uma exclusiva Pool Party no Venetian, na véspera do enlace.

No grande dia, Carol Favaro surgiu, deslumbrante, em um elegante terno da marca Balenciaga, enquanto Thiara Almeida optou por um clássico vestido de noiva. A comemoração contou com um Line Up de peso, com a presença de artistas como DJ Rodrigo Dantas do Brasil, Tatah Santana, Cali Samba, além da participação especial de JonJon e MC WM.

Além disso, as noivas foram presenteadas com uma viagem para Dubai, cortesia de um empresário do Egito, que foi padrinho junto com Adélia Soares. O presente inclui uma semana em um hotel 5 estrelas, passeio em um Safari de Dubai e todas as despesas pagas. O valor do “mimo” está estimado em R$ 115 mil.

No Instagram, Adélia agradeceu às anfitriãs: “E que o felizes para sempre se renove todos os dias na vida de vocês. Muito obrigada por nos convidar para fazer parte desse momento tão especial. ❤️”, escreveu ela na legenda das fotos.

Adélia defende ex-mulher de Lucas Buda Camila Moura tem envolvido em muitas tretas com a família de Lucas Henrique, o Buda, desde que começou a expor seus sentimentos por conta dos flertes do então marido com Pitel dentro do BBB24. Além de ser chamada de “mentirosa e aproveitadora”, agora a professora foi acusada de impedir que os familiares tenham acesso ao telefone do rapaz.

E depois de ver tantas acusações, Adélia Soares, advogada de Camila e também ex-BBB, resolveu fazer uma live no Instagram, na manhã desta sexta-feira (29/3), e soltou o verbo. A especialista ainda afirmou que a devolução dos bens do brother só será feita por meio judicial.

“Todo esse tipo de processo que envolve separação, família, tramita em segredo de Justiça, justamente pra preservar as partes envolvidas. O fato da pessoa ter uma carreira, uma vida pública, não dignifica que ela tenha aberto mão dos direitos constitucionais dela em relação à privacidade, à honra. Então, assim, é importante pontuar que vocês tomem muito cuidado porque existem direitos sendo violados e nós estamos atentos a isso”, começou.

Em seguida, ela falou sobre as acusações: “Falando das últimas matérias que li e especificamente em relação à família do Lucas, que começou a se posicionar na internet. Porque até então a Camila não abriu a boca para falar anda sobre isso. A família começou a fazer várias acusações (…)”, declarou, antes de explicar:

“Deixa eu colocar o contexto legal de toda a situação. Quero deixar bem claro nesse primeiro momento que quem não permitiu que ela entregasse celular, acesso a redes, e tudo mais que Lucas deixou com ela, fui eu. Por uma única e exclusiva questão legal”, assumiu.

E continuou: “Apenas ele tem o poder de revogar a procuração. Não é assim,. A Camila não pode simplesmente pegar as coisas do Lucas e falar ‘ó, você é amigo dele? Tá aqui o celular. Ou você é, de repente, irmão dele, então estão aqui as roupas dele’, não pode, sob pena de responder [judicialmente]”, garantiu.

Adélia ainda revelou que Camila já vinha sendo procurada pelos familiares de Buda: “Então, quando a gente recebeu uma notificação extrajudicial solicitando isso, muito me estranhou. A Camila, em momento algum, se recusou a entregar desde que seja feito da forma correta. Então, vamos lá, a professora aqui vai ensinar: advogado, você, com inscrição na OAB, vai lá e faz o pleito judicial. Teremos o prazer de entregar celular, roupa, o que quer que seja. Mas existe o meio adequado. Aqui, ninguém vai burlar a Lei. Eu vou proteger minha cliente, sim, até o fim. Seja o que for, ninguém vai intimidar ela com uma procuração extrajudicial. Tome o caminho correto. Eu vou até agradecer. Quer fazer, faça, por favor”, pediu.

Ela aproveitou para pontuar os motivos de não entregar os pertences do participante do BBB24: “O celular que vocês estão solicitando é de uso pessoal, que tem conta corrente, conta conjunta com ela. Então, a situação é bem mais embaixo, não é bagunçado desse jeito, não, gente. O rapaz vai sair de lá e ela vai ter que prestar conta das coisas dele”.

Sem papas na língua, a advogada disparou: “Então, ao invés de ficar esse bando de urubu em cima da carniça, querendo as coisas do rapaz, entendam o aspecto legal ou procurem um profissional capacitado. Eu não vou permitir que a minha cliente tome prejuízo por conta de pressão de internet, não esperem isso. E vou repetir, a decisão não foi dela, foi minha. Vocês querem o celular, as roupas, o computador, senhas de banco, tudo? Façam no meio correto e tudo vai ser entregue”.

A representante da ex-esposa de Lucas ainda aconselhou: “Acusar a Camila eu não vou permitir e vou mais longe: daqui pra frente, esse tipo de acusação, a gente vai tomar providência. Tomem muito cuidado, a partir de hoje, com o que vocês falarem e postarem em relação à Camila. Porque o problema vai ser comigo, quem vai resolver sou eu. E quando eu entro pra resolver, eu resolvo”.