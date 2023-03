Deolane sobre ser conhecida como advogada de bandido: “Não incomoda”

Deolane Bezerra abriu o jogo em entrevista ao programa Fofocalizando, no SBT, e falou sobre o título de “advogada de bandido” que recebe constantemente de haters na internet.

Questionada se o título a incomoda, Deolane afirmou que: “Não, nenhum pouco, nada me incomoda. Se eu não for, não me incomoda”. A advogada ainda rebateu os haters: “Vocês querem que eu advogue para quem?”, perguntou.

No último ano, Deolane chegou a ser investigada pela Polícia Civil de São Paulo, que instaurou dois inquéritos por supostos ‘negócios duvidosos’. Questionada sobre o que tem a dizer para as pessoas que afirmam que seus bens vêm de lugares questionáveis, Deolane dispara: “Mordeu a língua! O MP pediu o arquivamento do inquérito. Isso é fruto do meu trabalho apenas”.

