Ex-BBB ganha cargo em gabinete de petista na Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados terá um ex-BBB em seus quadros na atual legislatura. Não como parlamentar, como aconteceu com Jean Wyllys (PT-RJ), mas como assessor.

Na semana passada, o deputado federal de primeiro mandato Washington Quaquá (PT-RJ) nomeou para seu gabinete um participante da edição de 2017 do Big Brother Brasil.

O nomeado foi Ilmar Renato Granja Fonseca, que ficou conhecido no programa como “Mamão”. O ex-BBB será secretário parlamentar de Quaquá, com salário mensal bruto de R$ 5,1 mil.

Ex-BBB Ilmar Fonsêca, que ficou conhecido como “Mamão”, será assessor do gabinete do deputado Washington Quaquá (PT-RJ) na CâmaraEm entrevista ao Metrópoles em 2017, pouco depois de sair do programa, Ilmar disse que sua participação no BBB foi apenas para “alavancar” seu nome na política.

“Eu fui para ampliar o debate politico, denunciar abusos contra os indígenas e mostrar que você pode, sim, falar de coisas sérias nesses locais”, afirmou à época.

Ilmar chegou a concorrer ao cargo de vereador em Campo Grande (MS) nas eleições de 2020, mas não se elegeu. Em 2018, foi candidato a deputado federal, também sem sucesso.

Não será também a primeira vez que o ex-BBB trabalha na Câmara. Por cinco meses em 2020, ele foi secretário no gabinete de Alencar Santana.