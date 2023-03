Depois de curtir Carnaval, Cigana Millene Mello prepara novo lançamento de carreira

Depois de curtir o Carnaval, com direito a presença no Camarote Confraria Lounge, no Rio de Janeiro, a cantora Cigana Millene Mello se prepara para lançar mais uma novidade de sua carreira! A artista acabou de gravar um novo trabalho – inédito – com o produtor musical Marron Mix, em Minas Gerais e ajusta os detalhes após a gravação, para o lançamento desse novo single que ainda é mantido em segredo.

“O ano começa depois do Carnaval e quero aproveitar toda essa energia para trazer novidades lindas para 2023. Estou muito feliz com a receptividade que venho tendo em minha carreira”, diz a cantora. Cigana Millene Mello não perde tempo quando o assunto é a música.

Além das gravações de novos projetos, a artista tem se dedicado a ocupar as redes sociais com vídeos de canções autorais e também covers. Recentemente, ela apresentou aos fãs, covers de músicas clássicas de nomes como Reginaldo Rossi e Marília Mendonça. Por falas nas redes sociais, a artista possui milhares de seguidores e usa sua conta no Instagram (www.instagram.com/ciganamilenemello) para apresentar em primeira mão novidades para o público.

Cigana Millene Mello tem apenas 21 anos, mora em São Paulo e se apaixonou pela música desde os 15, quando começou a estudar e profissionalizar suas habilidades. No ano passado, lançou seu primeiro EP, batizado de “Fantasma da Minha Cama”. Lançou também o clipe da música “Sete Oceanos”, que está em seu canal no Youtube.