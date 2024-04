Deputada Erika Hilton aciona MP após caso de força bruta de policiais contra homem que era vítima na ocorrência

Vídeo que circula nas redes sociais na última quinta-feira (25), mostram o momento em quem um policial militar espirra spray de pimenta no rosto de um rapaz preto e o imobiliza pelo pescoço. O momento aconteceu durante uma abordagem policial na capital paulista. Renato de Freitas (PT-PR), deputado estadual, foi o responsável pela divulgação das imagens que, segundo ele, chegaram por meio de um denunciante. Conforme a denúncia que o deputado recebeu, tudo começou após o homem preto ter sido cobrado novamente sobre um aluguel que já estava pago. O cobrador era o ex-marido da proprietária do imóvel e começou a ameaçá-lo com uma faca. Após acionar a Polícia Militar, o homem negro virou o alvo da abordagem, no momento em que os PMs chegaram. É possível ver dois policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) do 9° Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, que atende o Tucuruvi, região da zona norte de São Paulo.

Nas imagens, um dos agentes segura o homem preto, que estava na posição em pé e com os braços atrás das costas, de frente com o portão da casa, imobilizando-o pelo pescoço. O policial então entrega o spray de pimenta para o colega de profissão, que espirra o produto nos olhos do homem. O irmão do rapaz abordado, que foi o responsável pelas gravações das imagens, questiona durante o momento a abordagem qual é a ordem e tem como resposta o policial dizendo que a ordem é colocar a mão para trás e acatar as ordens. Também aparece nas imagens a dona da residência, onde o rapaz mora, que afirma aos agentes que ele é uma boa pessoa e um bom inquilino. Sem oferecer a mínima resistência, os PMs continuam a imobilizar o homem e ignoram os pedidos dos moradores que acompanham a cena. O homem abordado diz que não consegue respirar e esfrega os olhos por causa do spray de pimenta.