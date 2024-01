Deputado Antonio Carlos Campos Machado morre aos 84 anos

Velório do do político será realizado neste sábado, 6, no Hall Monumental da Alesp, a partir das 13h

Reprodução / Instagram @gilbertokassab

Nas redes sociais, Gilberto Kassab e membros de outros partidos lamentam a morte de Antonio Carlos



O deputado estadual Antonio Carlos Campos Machado (PSD), de 84 anos, morreu na manhã deste sábado, 6, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele estava internado na unidade hospitalar por leucemia. O velório do político será realizado no Hall Monumental da Alesp, a partir das 13h deste sábado. Campos Machado foi deputado estadual por oito mandatos consecutivos, de 1987 a 2023, e era uma figura veterana na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Entre os projetos de destaque que conseguiu aprovar está a lei que estabeleceu a gratuidade no transporte público em São Paulo para maiores de 60 anos. Nascido em Cerqueira César e formado em Direito pela Universidade de São Paulo, Machado ingressou na vida pública por meio do ex-presidente Jânio Quadros. Ele foi presidente do diretório do PTB em São Paulo e filiado ao partido durante a maior parte de sua carreira política. No entanto, em 2020, ele deixou a sigla presidida por Roberto Jefferson devido à aproximação do partido com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na época, o político afirmou que Jefferson havia se transformado em um “ditador” e que não o reconhecia mais.

Machado então se filiou ao Avante e criou a SP Frente Cidadã, um movimento suprapartidário para resgatar o trabalhismo no Estado. Contudo, em 2022, o político não conseguiu se reeleger para mais quatro anos na Casa. Em 2022, ele não conseguiu se reeleger para mais quatro anos na Casa. No ano seguinte, em agosto de 2023, o ex-deputado se filiou ao PSD, presidido por Gilberto Kassab, sendo elogiado pelo presidente do partido como uma das grandes celebridades da política paulista e nacional. Machado era um político influente no interior de São Paulo e passou a atrair prefeitos para o seu novo partido. Na Assembleia Legislativa, ele era aliado dos governos tucanos, especialmente de Geraldo Alckmin, mas se tornou opositor do ex-governador João Doria, a quem criticava na tribuna.

Nas redes sociais, Gilberto Kassab e membros de outros partidos lamentam a morte de Antonio Carlos. “Perdemos não apenas um querido amigo, mas uma lenda da política paulista e brasileira. Campos Machado foi o grande líder da Assembleia Legislativa nas últimas décadas e a política paulista em especial perde muito com a sua partida”, afirmou o presidente do PSD, que falou da “honrada” filiação do político à legenda. “Pessoalmente, tive também a alegria de ser convidado por ele p/ ser presidente de honra da Frente Cidadã, criada pelo Campos no ano passado em evento no sindicato dos Engenheiros, e que já está enraizada em todos os municípios de São Paulo e em inúmeros setores de nossa sociedade. Muito obrigado, Campos, por tudo que fez por todos nós, por SP e pelo Brasil. Quero me solidarizar com toda sua família, seus amigos e seus colegas de trabalho”, concluiu.

Perdemos não apenas um querido amigo, mas uma lenda da política paulista e brasileira.

Campos Machado foi o grande líder da Assembleia Legislativa nas últimas décadas e a política paulista em especial perde muito com a sua partida. pic.twitter.com/Se7UDrFuPw

— Gilberto Kassab (@gilbertokassab) January 6, 2024