Deputado do PL é alvo de busca e apreensão em nova fase da Operação Lesa Pátria

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quinta-feira, 18, a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que tem objetivo de identificar indivíduos que estiveram envolvidos no planejamento, financiamento e incitação dos “atos antidemocráticos ocorridos entre o fim de outubro de 2022 e janeiro de 2023” e culminaram no 8 de Janeiro. Entre os alvos está o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição na Câmara dos Deputados. Segundo informações da PF, estão sendo cumpridos um total de 10 mandados de busca e apreensão, sendo oito no Rio de Janeiro e dois no Distrito Federal. Agentes chegaram à Câmara próximo das 6h30 desta quinta e cumprem buscas no gabinete parlamentar de Jordy. Em vídeo, o deputado fala em “medida autoritária, sem fundamento, sem indício algum”. “Somente visa perseguir, intimidar e criar narrativa às vésperas de eleição municipal”, diz o congressista.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo a PF, os fatos investigados podem configurar crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. A corporação ressaltou que as investigações estão em andamento e que a Operação Lesa Pátria é uma ação permanente, com atualizações periódicas sobre o número de mandados judiciais cumpridos e pessoas capturadas. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.