Filha de Fernandinho Beira-Mar é condenada em operação da PF e pode perder cargo de vereadora

A vereadora Fernanda Costa (MDB), que é filha do megatraficante Fernandinho Beira-Mar, corre o risco de perder o mandato na Câmara Municipal de Duque de Caxias. A parlamentar foi condenada pela Justiça Federal junto com cinco irmãos e o pai. De acordo com uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF), Fernanda “visitava o pai para tratar de assuntos inerentes à prática de crimes” e exerce um papel fundamental na quadrilha liderada pelo pai. A Operação Epístola, da Polícia Federal, revelou que Beira-Mar comanda o tráfico de drogas em 13 comunidades de Duque de Caxias mesmo isolado em uma penitenciária de segurança máxima, em Rondônia. Fernanda tem um papel político e social muito importante ao prestar serviços em comunidades do município que é base de Beira-Mar e virou reduto eleitoral da vereadora. Apesar da decisão do Tribunal Regional Federal de Rondônia falar em suspensão dos direitos políticos de Fernanda, ela atua como parlamentar desde 2021, pois pôde concorrer ao cargo porque não tinha sido condenada na época pelo crime de organização criminosa. Ela e os irmãos passariam recados codificados ao pai durante visitas à cadeia. Por essas práticas, Fernanda foi condenada a 4 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga