Deputados da Alesp terão terceiro aumento salarial em pouco mais de um ano

Deputados da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) terão terceiro aumento salarial em pouco mais de um ano a partir de fevereiro, chegando a pagamentos mensais de R$ 33 mil. O reajuste já estava previsto desde 2022, quando os parlamentares aprovaram um projeto de lei que aumentava seus próprios salários de forma escalonada, totalizando uma alta de 37%. A estimativa é que, em 2025, com o último aumento previsto para 1º de fevereiro, o salário dos deputados totalize R$ 34.774,64. Os valores correspondem a 75% dos ganhos de integrantes do Legislativo Federal, o máximo permitido para deputados estaduais. A Alesp aprovou o reajuste um dia após o Congresso Nacional aumentar salários de políticos e servidores da elite dos três Poderes. O aumento foi aprovado por 49 votos a 10, no substitutivo apresentado pelo deputado Alex Madureira (PL).

Leia também

São Paulo tem alerta para chuva forte e granizo; RS terá ventos de até 100km/h e temporais



População da China diminui pelo segundo ano consecutivo