Deputados do DF pedem impeachment de Ibaneis por crime de responsabilidade

Deputados do Distrito Federal protocolaram nesta segunda-feira, 9, um pedido de impeachment contra o governador afastado Ibaneis Rocha (MDB). A documentação foi protocolada na Câmara Legislativa do DF (CLDF). Eles acusam o emedebista de crime de responsabilidade e abolição violenta do Estado de direito após a invasão e a depredação dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) no domingo, 8. No total, foram três pedidos protocolados pelo PSOL, PT e Rede Sustentabilidade. Segundo a CLDF, um quarto pedido deve ser protocolado na Casa ainda nesta segunda. “Protocolamos agora pedido de impeachment do governador Ibaneis Rocha. Nós do PSOL nos somamos a lideranças do PT e da Rede para pedir que o governador do DF seja investigado por crime de responsabilidade”, escreveu o deputado distrital Fábio Felix (PSOL). O presidente nacional do partido, Juliano Medeiros, afirmou que Ibaneis “perdeu as condições de seguir governando e assegurar a ordem no DF”. Já a liderança da legenda do Distrito Federal, Teresinha Monteiro Oliveira, alega “cumplicidade” por parte do governador com os manifestantes. Em outro pedido, o Partido Verde acusa Ibaneis de “prevaricação, crimes de obstrução de Justiça, crimes contra o estado democrático de direito e crimes de responsabilidade”. O governador foi afastado do cargo por 90 dias após a determinação do ministro Alexandre de Moraes. A vice-governadora do DF, Celine Leão (PP), assumiu o posto nesta segunda-feira.

