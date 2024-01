Deputados do PL lideraram gastos com cota parlamentar em 2023

Dados da Câmara dos Deputados apontam que parlamentares do Partido Liberal (PL) foram campeões nos gastos com cota parlamentar em 2023. O primeiro colocado do ranking é Vinícius Gurgel (PL-AP), que utilizou R$ 567,6 mil da verba disponibilizada pela Câmara Federal.

Entre os gastos de Gurgel o mais elevado foi com divulgação da atividade parlamentar. As despesas nesta categoria somam R$ 314 mil. O parlamentar também gastou R$ 93,3 mil com passagens aéreas, além de R$ 86 mil com aluguel de veículos.

Em segundo lugar na lista está a deputada Silvia Cristina (PL-RO), que gastou R$ 560,1 mil da cota parlamentar no ano passado. Entre as maiores despesas da deputada aparecem divulgação da atividade parlamentar (R$ 326 mil) e passagens aéreas (R$ 114,8 mil). Ela também gastou R$ 58,7 mil com combustíveis.

O terceiro lugar no ranking é ocupado por João Maia (PP-RN), que gastou R$ 557,4 mil da cota parlamentar em 2023. Do total, R$ 314,5 mil foram despesas com divulgação da atividade parlamentar. Outros R$ 120 mil acabaram gastos com aluguel de veículos, e R$ 56,8 mil, destinados à compra de bilhetes aéreos.

De acordo com a Câmara dos Deputados, parlamentares têm até 90 dias para apresentar documentação que comprove os gastos. Os dados declarados até o momento foram obtidos pelo Metrópoles, por meio do portal da Câmara dos Deputados, em 10 de janeiro deste ano.

Entre os 10 deputados com maior gasto, sete se elegeram por estados da Região Norte do país. O preço elevado das passagens aéreas e demais deslocamentos, devido à maior distância da capital federal, ajuda a explicar os valores mais altos.

Veja o ranking dos 10 deputados com maiores gastos com cota parlamentar em 2023:

Veja os gastos detalhados de cada deputado:

O que é a cota parlamentar Criada em 2009, a cota para o exercício da atividade parlamentar é um benefício mensal destinado aos parlamentares para custear gastos típicos do exercício do mandato. O valor pode ser gasto com as seguintes despesas:

Aluguel de escritório de apoio ao mandato no estado; Assinatura de publicação; Telefonia e serviços postais; Passagens aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais; Combustíveis e lubrificantes; Hospedagem (exceto parlamentar do DF); Locação ou fretamento de aeronaves, automóveis ou embarcações, serviços de táxi, pedágio ou estacionamento; Segurança prestada por empresa especializada; Serviços de consultoria e trabalhos técnicos; Divulgação de atividade parlamentar (exceto nos 120 anteriores à eleição); Participação em cursos e palestras; Complementação do auxílio-moradia. O valor da cota leva em consideração o preço de passagens aéreas entre Brasília e a capital do estado pelo qual o deputado foi eleito. Por isso, o montante liberado mensalmente é diferente para cada unidade federativa. Caso a quantia não seja utilizada pelo parlamentar, a verba é acumulada para o mês seguinte.

Veja os valores atuais:

AC: R$ 50.426,26

AL: R$ 46.737,90

AM: R$ 49.363,92

AP: R$ 49.168,58

BA: R$ 44.804,65

CE: R$ 48.245,57

DF: R$ 36.582,46

ES: R$ 43.217,71

GO: R$ 41.300,86

MA: R$ 47.945,49

MG: R$ 41.886,51

MS: R$ 46.336,64

MT: R$ 45.221,83

PA: R$ 48.021,25

PB: R$ 47.826,36

PE: R$: 47.470,60

PI: R$ 46.765,57

PR: R$ 44.665,66

RJ: R$ 41.553,77

RN: R$ 48.525,79

RO: R$ 49.466,29

RR: R$ 51.406,33

RS: R$ 46.669,70

SC: R$ 45.671,58

SE: R$ 45.933,06

SP: R$ 42.837,33

TO: R$ 45.297,41

Outro lado O Metrópoles entrou em contato com a assessoria do deputado Vinícius Gurgel, mas não obteve retorno. A reportagem também entrou em contato com os parlamentares Sílvia Cristina, João Maia, Fernando Máximo, Sonize Barbosa, Lucas Ramos, Moses Rodrigues e Acácio Favacho, mas não recebeu retorno. O espaço segue aberto.

A equipe do deputado Albuquerque ressaltou o valor elevado das passagens de Brasília para Roraima, e pontuou que o parlamentar visitou o estado em quase todos os fins de semana do último ano.