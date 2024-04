Prefeitura visitou comunidade beneficiada pelo projeto Cinturão Verde

Visita na comunidade Fábio Santos (Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Agricultura, realizou na segunda-feira (29) uma visita à comunidade Fábio Santos, para monitorar e avaliar o avanço do projeto Cinturão Verde nas propriedades locais.

O Cinturão Verde — parceria entre a administração pública com a Suzano e o Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (CEDAGRO), também presentes na ocasião— consiste no suporte aos produtores agrícolas da região na parte de hortaliças.

Com o kit horta ofertado (com sementes, ferramentas e adubo), é possível impulsionar a agricultura sustentável e o incentivo ao uso de técnicas de produção agrícola mais saudáveis. É executado, também, o auxílio logístico na comercialização dos produtos tanto no Mercado Municipal como em restaurantes, hotéis e feiras livres.

Vista na comunidade Fábio Santos (Fotos: Junior Origem)

