Deputados querem impeachment de Lula após falas sobre Israel

Oposição tem lista com 40 nomes que pedem a destituição do atual presidente do cargo, devido à comparação entre ações de Israel em Gaza e de Hitler na 2ª Guerra

A jornalistas na Etiópia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (foto) disse “compreender” os interesses “de quem acusa imediatamente”, mas que esse não é seu “mote” reprodução/YouTube Lula – 18.fev.2024

18.fev.2024 (domingo)



Deputados federais da oposição divulgaram neste domingo (18.fev.2024) uma lista de assinaturas com o pedido de impeachment do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo os congressistas, Lula cometeu crime de responsabilidade ao fazer comparações entre as ações de Israel na Faixa de Gaza e as ações de Hitler de extermínio aos judeus na 2ª Guerra Mundial –que ficou conhecido como Holocausto.

“Lula incentiva a injúria racial, e incorre em crime de responsabilidade previsto no art 5° da Constituição Federal, o que corrobora também com a fala do 1° Ministro de Israel que demonstrou de imediato seu veemente repúdio”, afirmou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

A oposição cita um trecho do art. 5º, da lei 1.079/50, em que determina os crimes de responsabilidade contra a existência política da União.

O trecho em si diz que é crime de responsabilidade “cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade”.

“Isso enseja o pedido de impeachment que estamos apresentando contra o mandatário da nossa nação, que expôs-nos a perigo de guerra, como medida da aplicação da mais inteira e urgente Justiça”, disse Zambelli.

Leia a lista com as assinaturas dos deputados que pedem impeachment do presidente: