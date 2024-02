Derrite diz que deve deixar governo de SP por ‘uma ou duas semanas’ para acompanhar PL das Saidinhas

Secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio foi reeleito deputado federal em 2022 e agora cogita voltar à Câmara devido ao projeto de lei

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO – 27/09/2023

Segundo Derrite, dados oficiais mostram que entre os anos de 2003 e 2023 mais de 128 mil criminosos não retornaram ao presídio após a saída temporária em data comemorativa ou feriado



O secretário de Segurança Pública de São Paulo e deputado federal, Guilherme Derrite, afirmou nesta terça-feira, 20, em entrevista à Jovem Pan News, que “caso o governador Tarcísio também concorde” ele deve retornar à Câmara dos Deputados por uma ou duas semanas para acompanhar “de perto” e “colocar sugestões” no projeto de lei das “saidinhas” temporárias. “Apresentar estatísticas reais em São Paulo, que é o maior Estado da federação, para que os colegas deputados possam se convencer do quão prejudicial é o benefício da saída temporária”, disse. O deputado federal foi o relator responsável pelas articulações com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para destravar a pauta na Casa. “Esse projeto teve uma votação expressiva com 311 votos, daria até pra ter aprovado uma PEC’, afirmou.

Segundo Derrite, ele reuniu dados oficiais entre os anos de 2003 e 2023 que mostram que mais de 128 mil criminosos não retornaram ao presídio após a saída temporária em data comemorativa ou feriado. “É imensurável o número de crimes que eles cometeram e, além de ser mais um benefício, é um privilégio para criminosos cometerem mais delitos”, destacou. O Senado Federal aprovou nesta terça-feira o texto-base do projeto de lei das “saidinhas” por 62 votos favoráveis a 2 contrários e uma abstenção. Agora, o PL retorna para a Câmara dos Deputados para que os parlamentares possam avaliar as alterações. Com a aprovação da Casa, o texto segue para ser vetado ou sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.