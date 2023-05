Desaparecida há cinco dias, jovem é encontrada morta em Planaltina (GO)

A jovem Késia Jordanna da Silva Santos, 21 anos, foi encontrada morta próximo a um posto de gasolina, em Planaltina de Goiás, nesta segunda-feira (15/5). Ela estava desaparecida desde a última quinta-feira (11/5).

De acordo com a mãe da jovem, Maria da Glória da Silva, a filha vivia um relacionamento conturbado com o namorado, de 33 anos. Os dois moravam juntos havia um ano. “Ela chegava em casa com várias marcas roxas”, disse.

Segundo Maria, no dia em que Késia desapareceu, a jovem teria rompido o namoro e saído da casa em que morava com o namorado. Ela teria pedido abrigo aos pais para voltar a morar com ele.

“Ele ficou ligando o dia todo, insistindo no celular, até que ela decidiu voltar para conversar”. Já na sexta-feira (12/5), Maria não teve mais notícias da filha. De acordo com os familiares, o namorado de Késia também teria sumido e não atende o telefone.

A Delegacia de Polícia de Planaltina de Goiás investiga o caso.